Danla Bilic ve Çakal aşkı devam ediyor! Sosyal medyadan seslendi: Çakalım

Yaptığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, Kubilay Aka'dan sonra gönlünü Emirhan Çakal'a kaptırdı.
Basına birlikte poz veren ancak kısa süre sonra ayrılan ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
Şu sıralar mutluluğuyla dikkatleri üzerine çeken Bilic, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.
"Çakalım - Damlam"
Ünlü çift, son olarak sosyal medyadan birbirleri için yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi.
Emirhan Çakal, X (Twitter) hesabından "Damlam" yazarak sevgilisine aşkını haykırdı. Bilic de rapçinin bu paylaşımını alıntılayarak; "Çakalım" diye yazdı.
İkilinin sosyal medyadan gündem olan bu paylaşımlarına; "Şöyle rezil olmalı aşk lazım herkese", "Havada aşk kokusu var" ve "'Kendimi kaptırmayacağım' dedikten sonra benim tweet" gibi yorumlar yapıldı.
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