Haberler



Magazin



Danla Bilic ve Çakal aşkı devam ediyor! Sosyal medyadan seslendi: Çakalım

Danla Bilic ve Çakal aşkı devam ediyor! Sosyal medyadan seslendi: Çakalım Rapçi Emirhan Çakal ile olan aşkı devam eden Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da bunu göstermeyi ihmal etmiyor.