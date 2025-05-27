Danla Bilic'e saldırıdan tutuklanmıştı! Eski sevgili Berk Çetin'in annesi oğlunu ihbar etti

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Sosyal medyanın en popüler isimlerinden fenomen Danla Bilic, bir süredir kendisini rahatsız eden eski sevgilisinden şiddet görmüştü. Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaşmıştı.

Şikayet sonrası Danla Bilic'in eski sevgilisi, Denizli'de yakalanması sonrası işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ANNE İHBAR ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin, oğlu hakkında ihbarcı oldu. Savcılığa sunduğu dilekçesinde Çetin, oğlunun tutuklanma olayından 1 gün önce kendisini aradığını, bir hata yapması karşılığında ihbarcı olacağını söylediğini dile getirdi.

Arzu Çetin, oğlu Berk'in depresyona girip ilaç kullandığını, cezaevinden çıkmasının ardından kendisine ve Danla Bilic'e zarar vermesinden korktuğunu dilekçesinde aktardı.

"YAŞATTIĞINI YAŞATACAĞIM"

Dilekçede, oğlunun evden çıktığında Danla'yı kastederek 'Yaşattıklarını yaşatacağım, bu daha bir şey değil' dediğini, tedavisinin yapılması gerektiğini kaydederek Berk Çetin'den şikayetçi olmadığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma sürüyor.