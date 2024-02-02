Danla Bilic'e takıntılı hayran şoku: korumayla gezmeye başladı Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir kendisini rahatsız eden ve takıntılı hale gelen hayranı nedeniyle koruma kararı aldı.

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YouTube'da çektiği makyaj videoları ile popüler olan ünlü fenomen Danla Bilic, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

29 yaşındaki genç isim, 6 milyon takipçili hesabından iddialı pozlarını sık sık paylaşıyor.

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımlar gündeme de oturuyor.

Hayranı bela oldu

Yaşadığı aşklarla ve yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Bilic'in başı, şu sıralar dertte.

Nedeni ise takıntılı hayranı.

"Uzaklaştırma kararı aldırdım"

Bir şahıs tarafından sıkça rahatsız edildiğini öne süren Danla Bilic, son günlerde korumalarla gezmeye başladı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise "Takıntılı bir hayranım var. Uzaklaştırma kararı da aldırdım ama tedirgin olduğum için bir süre böyle takılacağım." ifadelerini kullandı.