Danla Bilic'ten Yusuf Engin itirafı

Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin'le ilişkisinin nasıl başladığını anlattı.

Sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin ile ele ele görüntülenmişti.

Yusuf Engin ile geçtiğimiz ay ilk kez el ele görüntülenen Bilic, Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Ünlü fenomen, bir takipçisine verdiği cevapla yine gündeme geldi.

"YUSUF'A ABİ DİYORDUM"

Türkiye’nin kozmetik imparatoru Yusuf Engin ile ilişki yaşayan Danla Bilic, şimdiki sevgilise daha önce "abi" dediğini itiraf etti. Bilic gelen bir soruya yanıtta "Olur öyle şeyler ben de Yusuf'a abi diyordum." yorumunda bulundu.