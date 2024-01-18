Dansıyla gündem olan Berrak Tüzünataç fiziğine dair yorumlara cevap verdi: "Ben mutluyum" Siyah renkte ilginç bir tulum giyen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yaptığı dansla dün sosyal medyada olay olmuştu. Sıfır beden olan ünlü oyuncu kilosu yüzünde çok eleştirilmiş "Kalçan nerede?" diye sorularla karşılaşmıştı. Tüzünataç, kilosunu eleştirenler için bir video yayınladı.

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ensonhaber.com

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, en son olarak Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'yle beraber Terzi'de rol almıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç, tarzıyla adından söz ettirdi.

Yorum yağdı

Paylaştığı dans videosuya ve tarzıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç'a yorum yağdı. Özellikle oyuncunun hem kilosu hem de kalçasıyla ilgili birçok çirkin yorum vardı.

Tulum giyen ve özel bölgelerinde yıldızı andıran detayları bulunan kıyafetiyle gündem olan oyuncu, sonunda sessizliğini bozdu.

Berrak Tüzünataç, yapılan yorumlardan sonra bir açıklama yaparak sitem etti.

"7-8 senedir aynı kilodayım"

"Ben yaklaşık 7-8 senedir aynı kilodayım çok da memnunum kendimin bu halinden gözüm gibi bakıyorum." diyen güzel isim, devamında şunları söyledi:

"Şaşırıyorum"

"Fakat ne zaman bir yere gitsem bir şey giysem bir grup insan kendi hayat gündemlerini bir kenara bırakıp benim kaç kilo olduğum, nasıl göründüğüm, nasıl görünmem gerektiğiyle ilgili bir mesai harcıyorlar. Yani buna gerçekten çok şaşırıyorum çünkü hayatta bir sürü çok daha önemli şeyler var ve ben memnunum önemli olan da bu.

"Keyfimize bakalım"

Keyfimize bakalım, giyim kuşam, kilo vs bunlar kişinin kendisini bağlayan şeyler."