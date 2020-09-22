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    David Beckham eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaştı

    David Beckham Spice Girls’ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaşınca olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 07:43
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    David Beckham eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaştı

    Dünyaca ünlü çifti Victoria Beckham ve David Beckham sosyal medyayı salladı.

    "İYİ GÖRÜNÜYOR"

    David Beckham, merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham’ın kalçasını çekerek “iyi görünüyor” notuyla Instagram hesabından paylaştı.

    Çiftin virüse Los Angeles'ta oğlu Brooklyn Beckham'ın doğum günü partisinde yakalandıkları öne sürülmüştü.

    KORONAVİRÜS İDDİASI

    David Beckham ve Victoria Beckham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İkilinin geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti.

    David Beckham ve Victoria Beckham, tamamen iyileştikten sonra hem ailerinini, hem de çocuklarını sık sık sağlık kontrolüne götürdüğü iddia edilmişti.

    İkilinin aylar sonra antikor testi yaptırıp, hala virüsü taşımadıklarından emin olduktan sonra ise Yunanistan ve İtalya tatiline çıktığı konuşulmuştu.

    David Beckham eşi Victoria Beckham ın kalçalarını paylaştı #1

    David Beckham eşi Victoria Beckham ın kalçalarını paylaştı #2

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