David Beckham, İlkin Tüfekçi'nin paylaşımını izledi

Oyuncu İlkin Tüfekçi Instagram hesabından, David Beckham'ın paylaştığı hikayeyi izlediğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

2007 yılında ekrana gelen 'Arka Sıradakiler' dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan İlkin Tüfekçi, Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tüfekçi, tiyatro oyuncusu Müşfik Kenter ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını hikaye bölümünden yayınladı.

Sonrasında ise paylaşımına eski futbolcu David Beckham'ın baktığını gösteren bir fotoğraf ekledi.

"DOĞRU MU GÖRDÜK"

Hikayeyi izleyen kişilerin olduğu bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, "Bir dakika doğru mu gördük" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Tüfekçi'nin paylaşımını gören bazı kullanıcılar ise Beckham'ın hesabının gerçek olmadığını iddia etti.