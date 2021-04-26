David Beckham'dan aşı çağrısı

İngiliz sporcu David Beckham, aşıların her yıl milyonlarca hayatı kurtardığını söyleyerek, herkesi koronavirüs aşısı olmaya davet etti.

UNICEF elçisi olan eski futbolcu David Beckham, her yıl nisan ayının son haftasında gerçekleşen Dünya Aşı Haftası için kamera karşısına geçti.

Aşı çağrısı yapan Beckham, şunları söyledi:

"YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİZ"

“Koronavirüs bize gezebilmenin, ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirebilmenin, sevdiklerimize sarılabilme şansının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Ama bu tarz şeyleri elbette tekrar yapacağız. Yeniden bir araya geleceğiz, bunu da bize aşılar sağlayacak.”

"LÜTFEN BEKLEMEYİN"

Aşı olmanın her yıl milyonlarca hayatı kurtardığının altını çizen Beckham, “Fakat dünya çapında yaklaşık 20 milyon çocuk rutin aşılarını vurulamıyor. Bu nedenle lütfen beklemeyin. Kendiniz de aşı olun, evlatlarınıza da yaptırın.” ifadelerini kullandı.