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    David Beckham'ın oğlu Cruz'un dergi pozları

    Dünyaca ünlü çiftlerden David ve Vicoria Beckham'ın 3 numarası Cruz büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 08:29
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 08:59
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    David Beckham'ın oğlu Cruz'un dergi pozları

    Brooklyn(23), Romeo(18), Cruz(17) ve son olarak Harper(10) adında dört tane çocukları bulunan gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden David ve Victoria Beckham, bu yıl evliliklerinin 23. yılını kutlayacak.

    David Beckham'ın kendisinin kopyası dört çocuğu da artık ünlü birer isim. 17 yaşındaki Cruz bir dergi için kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla gündem oldu.

    AYNI BABASI

    Babasının yıllar önce verdiği ikonik pozlarından esinlenen Cruz'un fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu.

    KÜÇÜK BECKHAM

    En çok beyaz boxerlı pozu yorum alan Cruz'un birbirinden tuhaf kareleri de paylaşıldı.

    Ailesi gibi spor tutkunu olan ve babasının gençlik yıllarına benzetilen 17 yaşındaki Beckham'ın kasları da dikkat çekti.

    MAÇTA TANIŞTILAR

    David ve Victoria Beckham, her ikisi de şöhretlerinin en parlak dönemindeyken tanıştı David o sıralarda Manchester United'da oynuyordu, Victoria Adams ise dönemin ünlü müzik grubu Spice Girls'ün üyesiydi. Tanışmaları da öyle sanıldığı gibi romantik falan olmadı. Victoria Adams, Beckham'ın takımının bir dernek yararına düzenlenen maçını izledi. Sonra da futbolcuların dinlendiği bölüme geçti. İşte ünlü çift orada da tanıştı.

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #1

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #2

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #3

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #4

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #5

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #6

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #7

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #8

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #9

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #10

    David Beckham ın oğlu Cruz un dergi pozları #11


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