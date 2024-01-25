Dede Tatlıses dua istemişti! İdo'nun oğlundan güzel haber geldi... "Ameliyat oldu" İbrahim Tatlıses, ikiz torunlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi verip, dua istedi. Minik Tatlıses'in kalbinde sorun olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses, güzel haberi de saatler sonra paylaştı.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri dünyaya geldi.

İbrahim ve Sinan ismini bebeklerine verdiklerini açıklayan çift, mutluluklarını da sosyal medyadan paylaştı.

Ancak ikizleri hastaneye ziyarete giden İbrahim Tatlıses, kötü haberi duyurdu.

İkiz torunlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Tatlıses, birinin kalbinde problem olduğunu açıklayıp, hayranlarından dua istedi.

Tatlıses açıklamasında, "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum, ikizlerden birinin kalbinde sorun var, dualarınızı inşALLAH minik Tatlıses'in işi kolaylaşır ALLAH’ım bizlere çok görmesin A M İ N. Dua eden herkesten ALLAH razı olsun.!!" dedi.

Açıklamanın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra güzel haber geldi

Tatlıses daha sonra yaptığı paylaşımda torununun ameliyat olduğunu söyleyerek, "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler, sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tatlıses paylaşımında torununun yüzünü de ilk kez gösterdi.