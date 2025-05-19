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Defile için Bakü'ye gitti! Oyuncu Nesrin Cavadzade baş manken oldu

Defile için Bakü'ye gitti! Oyuncu Nesrin Cavadzade baş manken oldu Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan Nesrin Cavadzade, bu yıl düzenlenen Bakü Fashion Week’te onur konuğu olarak moda haftasını açtı.