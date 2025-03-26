Defne Joy Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz yıllar sonra yaşananları anlattı

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90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atan Defne Joy Foster, 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetmişti. Defne Joy Foster'ın ölümü magazin dünyasında şok etkisi yaratmıştı.

Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz, yıllar sonra yaşananları anlattı. İkinci evliliği hakkında konuşan Solmaz, kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

Eşi Beyza Dankal’la birlikte bir YouTube programı hazırlayan Solmaz, Foster’ın vefatının ardından bir kulüpte tanışıp 6 ay sonra evlendiklerini belirterek şöyle dedi:

"ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYORLAR"

"Biz nisanda tanıştık, ekimde evlendik. Çok sancılı bir süreçti. Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basında yazılan çizilenler; insanlar saçma bir şekilde hayatını yaşatmıyor sana.

Herkes bir şeyden nemalanmaya çalışıyor. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuğa ne olacak diye düşünmüyor."

İlişkileriyle ilgili çıkan iddialara da tepki gösteren Solmaz, "Öyle bir yazıldı ki mevzu, dediler ki; ‘Görücü usulü evlendi. Ablası evlendirdi’. ‘Daha önce de beraberdi bunlar’ diyenler de oldu. O süreç kolay olmadı yani. Ama biz o karmaşanın içinden beraber gerçekten güçlü bir şekilde çıktık. Hiç kimseye pabuç bırakmadık." diye konuştu.