Defne Samyeli aşka geldi Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, Zeynep Bastık konserine gitti. Samyeli, çektiği bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk nedeniyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli, yeni sulara yelken açtı.

"Çağrı benim arkadaşım" diyerek iddiaları reddeden Defne, şu sıralar Çağrı Telkıvıran ile aşkın keyfini sürüyor.

İkili, hızla giden aşklarını da Zeynep Bastık konseri ile taçlandırdı.

Defne'den aşk dolu paylaşım

Birlikteliklerini sosyal medyadan ilan eden Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran, Zeynep Bastık konserine gitti.

Samyeli, konserden Telkıvıran ve şarkıcı Murat Boz ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

Çağrı Telkıvıran da sevgilisiyle birlikte şarkılara eşlik ettikleri anları yayınladı.