Defne Samyeli: Ben de şiddete uğramışımdır

Defne Samyeli, sadece kadına değil, her canlıya şiddetin karşısında olduğunu söyledi.

Bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, kadına karşı şiddetin zihinsel devrim ve eğitimle önleneceğini düşünüyor.

Sadece kadına değil, her canlıya şiddetin karşısında olduğunu söyleyen Defne Samyeli, şiddete uğradığını ancak fiziksel olarak şiddete maruz kalmadığını söyleyip sözlerine şöyle devam etti;

"HERKESE ŞİDDET VAR"

"Sadece kadına değil, canlıya, erkeğe, herkese karşı psikolojik sosyal, ekonomik, fiziksel şiddetin tümden değiştirilmesi için bu zihniyet devrimi içerisinde nasıl yetiştirildiğimiz ve eğitimin rolünün çok büyük olduğuna inanıyorum.

"KADINLAR KORUNMUYOR"

Bunun için pek çok laf söyleniyor ama kalıcı adımların atılması çok zor. Kadınlar korunmuyor ki ceza caydırıcı olsa ne önemi var? Kadınlar gidip şikayet ediyorlar 'Bu adam beni öldürecek bakın' diye ve sonra kadınlar öldürülüyor. Mantalite devrimine ihtiyaç var diyorum. Ben de mutlaka şiddete uğramışımdır, uğramayan kadın yoktur ama fiziksel şiddete uğramadım."