Defne Samyeli ehliyetini geri aldı

Alkolmetre hatalı diyen Defne Samyeli, hastane raporuyla ehliyetini geri aldı.

Verdiği konserlerde sesinden daha çok cesur kıyafet tercihleriyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı ve bu yüzden ehliyetine el konulduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

6 AY EL KONULMUŞTU

Şişli'de yapılan denetimde Defne Samyeli'nin 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Polisin alkolmetresinin hatalı olduğunu iddia eden sunucu, hastaneye giderek kanındaki alkol oranının ölçülmesini istedi.

HASTANEYE GİTTİ

Hastane, verdiği raporda trafik denetiminden 85 dakika sonra tahlil yapıldığını, kandaki alkol düzeyinin bir saatte ancak 0.15 promil düşebileceğini belirterek Samyeli'ni haklı buldu.

EHLİYETİNİ GERİ ALDI

İstanbul Adliyesi'ne başvuran Samyeli raporunu sundu, hakimlik sunucuya yazılan 1.339 liralık idari para cezasını iptal edip ehliyeti geri verdi.