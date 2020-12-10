Defne Samyeli: Erkekler kendini nimetten sayıyor

Defne Samyeli, kadın-erkek ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncu-sunucu Defne Samyeli, Okan Bayülgen ile Nokta programının konuğu oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Samyeli, ilişkilerle ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Samyeli'nin açıklaması:

"İLTİFAT ALMAK HOŞUMA GİDİYOR"

İltifat almak hoşuma gidiyor, güzel şeyler duymayı seviyorum. Ama biri bana iltifat etmediğinde de ‘neden etmedi’ demem. Çocukluğumdan beri insan önüne çıkmak beni mutlu ediyor. Kendimi rahat hissediyorum.

"PAZAR BENİM SAHNEMDİ"

Adana’da evimizin önüne salı günleri pazar kurulurdu, orası benim sahnemdi. Çıkar pazara şarkı söylerdim 5-6 yaşımda… Kendimi kaptırıp konser veriyordum.

"İNSANLARA GÖRE ÇOK ŞEY YAPIYORUM"

Güzellik takıntım yok. Cildimi korumaya çalışıyorum. Rutin şeyleri uyguluyorum. Bana göre ekstra bir şey yapmıyorum ama insanlara göre çok şey yapıyorum. Bazı şeyler alışkanlık oldu…

"YAŞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"

Ben 48 yaşımdayım. 20 yaşımdan beri ne aktivitemde değişiklik var ne de başka bir şey yapıp da ‘yoruldum’ diyemiyorum. 60 -70 -80 yaşım için hayallerim var. Gazeteler yazmasa ben yaşımın farkında değilim.

"ERKEKLER KENDİNİ FASULYE GİBİ NİMETTEN SAYIYOR"

İlişkilerimde güven sorunu yaşıyorum. Son zamanlarda roller değişti gibi… Kadınlar daha bir erkek gibi davranmaya erkekler de daha kadın gibi davranmaya başladı. Şöyle anlatayım, erkekler kendini fasulye gibi biraz nimetten sayıyor. Erkekler bana kızacaklar ama annelerimiz oğulları var diye öyle mutlular ki ‘oğlum da oğlum’ diye büyüyorlar, paşa muamelesiyle büyüyor erkeklerin çoğu…

Kadın rolleri daha küçük yaşta bizim üzerimize giydiriliyor. O zaman da erkek, kendini ‘kadınları seçen o’ tavırlarına giriyor. Kadınlar da biz kendimizi erkeklere beğendirmek zorundaymışız gibi bir yükle hayata bakıyoruz.

"SUÇLUSU KADIN"

Aslında olması gereken tam tersi. ‘Erkek olsun da çamurdan olsun’ durumu varmış gibi hareket ediyorlar son zamanlarda. Bunda çok büyük neden de kadınlar, hem yetiştirmek hem de bu şekilde davranmak…"