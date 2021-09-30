Defne Samyeli hastalık sürecini anlattı

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, en son Bodrum'da sahne almış; ardından rotayı İstanbul'a çevirmişti.

Bodrum'da sahne aldıktan sonra rotayı İstanbul'a çeviren ve sonrada da korona testi pozitif çıkan Defne Samyeli, iyileşir iyileşmez Kuruçeşme'deki bir mekanda sevenleri ile bir araya geldi. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden şarkıcı ve sunucu, hasta olduğu süreci anlattı.

"ÖZLEMİŞİM"

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, hasta olduğu süreci anlatıp “Zor günler geçirdim. Ateşler içinde kaldım ama şimdi iyiyim, sahneleri özlemiştim geri geldim.” dedi.

Samyeli, hastalığa yakalandığını Instagram'dan duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"ENDİŞEM YOK"

"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum."