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    Defne Samyeli havuzdan çıkmıyor

    Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, bir süredir yurt dışında tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 16:04
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    Defne Samyeli havuzdan çıkmıyor

    49 yaşındaki Defne Samyeli, Türkiye'nin soğuk havasından sıkılmış Panama'ya gitmişti.

    Son dönemde yurt dışında stres atan ve tatil yapan Samyeli, davetli olduğu Altın Kelebek Töreni için de dönüş yapmadı. Tatiline devam eden Defne Samyeli, yerine kızlarını yolladı. Samyeli yerine kırmızı halıda kızları boy gösterdi.

    HAVUZ KEYFİ

    Defne Samyeli ise o saatlerde havuz kenarındaydı. Akşam saatlerinde bile havuz kenarında vakit geçiren ünlü isim, siyah bikinisiyle pozlarını peş peşe paylaştı.

    Defne Samyeli'nin kızları kırmızı halıda VİDEO

    Cesur fotoğraflarıyla gündeme gelen Derin Talu FOTO GALERİ

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