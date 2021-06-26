Defne Samyeli, idolünün Ajda Pekkan olduğunu açıkladı

'İdolüm Ajda' diyen Defne Samyeli, "Ajda Hanım benim için büyük bir idol. Kendisini star olmaya adamış birisi. Yapmak istediklerini yapıyor" dedi.

Defne Samyeli, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkati çekiyor.

Sosyal medya hesabından tatilde çekildiği kareleri paylaşan Samyeli, genç kızlara benzetildi.

Samyeli, bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “20 yaşında durmadığıma eminim." dedi.

"O KADAR ÇOK YEMEK YEDİM Kİ.."

Defne Samyeli, "O kadar yemek yedim ki 1.5 saat spor yapsam anca çıkar acısı. Ben yıllar önce sırf çok yemek yiyeyim diye spor yapmaya başladım." dedi.

"20 YAŞINDA DURMUYORUM"

Samyeli, '20 yaşında gibisin' yorumları için “20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim.

Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok.

Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum. Bununla birlikte daha yaş ve cinsiyet ayrımcısı bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

"İDOLÜM AJDA"

Sanat hayatında Ajda Pekkan’ı idol olarak gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, “Ajda Hanım benim için büyük bir idol.

Kendisini star olmaya adamış birisi. Yapmak istediklerini yapıyor." ifadelerini kullandı.