Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor Defne Samyeli ile müzisyen Çağrı Telkıvıran yeni bir aşka yelken açtı.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı.

Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın aşk yaşadığı yönünde bir süredir iddialar vardı.

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın 10 gündür birlikte olduğu öğrenildi. İkili, geçtiğimiz gün aynı mekandan çıktı.

Aşk defterleri

Çağrı Telkıvıran, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamıştı.

Defne Samyeli'nin bir önceki sevgilisi ise iş insanı Onur Arıkan'dı. Samyeli, ünlü komedyen Cem Yılmaz’la da büyük bir aşk yaşadı.