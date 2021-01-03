Defne Samyeli ile Deren Talu’dan yürüyüş pozları

Yeni dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başlayan Deren Talu ile annesi Defne Samyeli, sokağa çıkma kısıtlamasını spor yaparak geçiriyor…

Türkiye’de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yarın sona erecek.

Bu kısıtlamayı çoğu kişi evinde geçirdi, dinlenmek için fazlasıyla zaman buldu. Yılbaşını da kapsayan yasaklarda kimisi ise evinin çevresinde spor yaptı…

ANNE İLE KIZI YÜRÜYÜŞTE

Yeni dizisi ile ekranlarda boy göstermeye başlayan 24 yaşındaki Deren Talu ile eski manken ve spiker annesi Defne Samyeli, kısıtlamayı evinde geçirenler arasında yer aldı.

Fit vücutlarıyla dikkatleri çeken anne ile kızı, 3 günlük yasağı fırsat bilerek her gün yürüyüşe çıktı, egzersiz yaptı.

BEĞENİ YAĞDI

O anları da anne Defne Samyeli, Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

48 yaşındaki Defne Samyeli’nin spor gönderileri birçok beğeni aldı.