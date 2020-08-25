Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı

Defne Samyeli'nin, kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, hayatını anlattığı ‘Beni Ağlatma’ adlı kitabında, Defne Samyeli ile gözlerden uzak yaşadıkları bir ilişkilerinin olduğunu iddia etmişti.

Defne Samyeli ise bu iddiayı yalanlayarak, Mustafa Sandal hakkında kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu.

CEZA TALEP EDİLDİ

Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede ünlü sanatçının "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti.

DEFNE UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Dosya kapsamında verilen uzlaştırma raporunda müşteki Defne Samyeli’ye uzlaştırma teklif formu ve davet mektubunun tebliğ edildiği aktarılarak “Müştekinin dosyada bulunan ve GSM sorgulaması sonucu erişilen tüm iletişim numaralarından ulaşılmaya çalışılmış ise de kendisine ulaşılamamıştır. Tebliğden itibaren 3 gün yasal süre içinde cevap verilmediğinden, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayılmaktadır. Ayrıca müşteki avukatı aracılığıyla uzlaşmayı kabul etmediğini bildirmiştir” denildi.

SANDALA DA ULAŞILAMADI

Mustafa Sandal’ın telefonuna ulaşılmadığı da raporda aktarılarak, hükmen uzlaşma teklifini reddetmiş sayıldığı belirtildi.

DOSYA YENİDEN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Uzlaştırma bürosu, bunun üzerine dosyanın yeninden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Savcılığın önümüzdeki günlerde dosya üzerindeki kararını vermesi bekleniyor.