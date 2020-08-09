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    Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasında aşk rüzgarı

    Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasında aşk rüzgarı

    Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Defne Samyeli, Marmaris'te Serdar Bilgili ile yemek yedi. İkilinin samimi tavırları yeni bir aşkın fitilinin ateşlendiğini gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 12:46
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    Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasında aşk rüzgarı

    Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açıyor.

    Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre sessiz kalan Samyeli, sürpriz bir isimle bir araya geldi.

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    Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen Defne Samyeli, akşam yemeği yedi.

    Arkadaşlarının da bulunduğu masada Bilgili ile Samyeli yan yana oturdu.

    İkilinin samimi tavırları, yeni bir aşkın habercisi oldu.

    Bilindiği üzere; Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın aşkı geçtiğimiz aylarda son bulmuştu. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşk sayfası açmıştı.

    Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasında aşk rüzgarı #1

    Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasında aşk rüzgarı #2

     

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