İddialı sahne kıyafetleriyle ilgili "İsteyen istediğini söyleyebilir" diyen Defne Samyeli, son giydiği elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, son dönemde sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşmuştu. Samyeli, "Eleştirmek ile ilgili sıkıntım yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Umurumda değil" demişti.

Yaptığı açıklamada eski eşi Eren Talu'nun evli olduğu dönemde giyimine çok karıştığını da itiraf eden Samyeli son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

GELİN GİBİ

Kabarık elbisesi ve neredeyse kasığına kadar gelen yırtmacıyla yürüdüğü anları paylaşan Defne Samyeli hayranlarını mest etti. Samyeli'yi takipçileri gelinlere benzetti.

Defne Samyeli, kabarık elbisesini gösterdi VİDEO

