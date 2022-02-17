Euro
15.48
0.01%
Dolar
13.61
0.08%
Altın
820.99
0.30%
Borsa
2041
0.00%
Bitcoin
597.947
-0.36%
BTXN Coin
37.20
-1.56%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Defne Samyeli, kabarık elbisesini gösterdi

    İddialı sahne kıyafetleriyle ilgili "İsteyen istediğini söyleyebilir" diyen Defne Samyeli, son giydiği elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Samyeli, kabarık elbisesini gösterdi

    Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, son dönemde sahne kıyafetleri hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuşmuştu. Samyeli, "Eleştirmek ile ilgili sıkıntım yok. İsteyen istediğini söyleyebilir. Umurumda değil" demişti.

    Yaptığı açıklamada eski eşi Eren Talu'nun evli olduğu dönemde giyimine çok karıştığını da itiraf eden Samyeli son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

    GELİN GİBİ

    Kabarık elbisesi ve neredeyse kasığına kadar gelen yırtmacıyla yürüdüğü anları paylaşan Defne Samyeli hayranlarını mest etti. Samyeli'yi takipçileri gelinlere benzetti.

    Defne Samyeli, kabarık elbisesini gösterdi VİDEO

    Defne Samyeli, kabarık elbisesini gösterdi #1

    Defne Samyeli, kabarık elbisesini gösterdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede
    3. Sayfa

    Karadeniz'de, ilave yoğun bakımlar devrede

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Bursa'da ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verince ceza yedi
    İç Haber

    Bursa'da ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verince ceza yedi

    Görüş Bildir