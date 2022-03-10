Euro
16.25
-0.05%
Dolar
14.67
0.16%
Altın
935.57
-0.33%
Borsa
2043
1.56%
Bitcoin
579.002
-3.61%
BTXN Coin
38.20
0.65%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Defne Samyeli, kalça dekolteli elbise giydi

    Gülşen gibi sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Defne Samyeli, kalça dekoltesiyle şov yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Samyeli, kalça dekolteli elbise giydi

    Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sahne kıyafetleriyle konuşulan ünlü isimlerden. Sahanede fiziğini sergilemekten çekinmeyen Defne Samyeli yine şov yaptı.

    2 ÇOCUĞU VAR

    İki çocuk annesi 49 yaşındaki Defne Samyeli, bu defa siyah transparan detayları olan dantelle bir elbisesi tercih etti.

    KALÇA DEKOLTESİ

    Kalçasına kadar dekolte giyen Samyeli, sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınladı. Beğenileri kabul eden Samyeli, yorumları ise sınırlandırdı.

    Defne Samyeli, kalça dekolteli elbise giydi #1

    Defne Samyeli, kalça dekolteli elbise giydi #2

    Defne Samyeli, kalça dekolteli elbise giydi #3

    Defne Samyeli, kalça dekolteli elbise giydi #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Koronavirüs testi pozitif olanlar, sınava girebilecek
    Gündem

    Koronavirüs testi pozitif olanlar, sınava girebilecek

    Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Çıldır Gölü’nde dirft yaptı
    Magazin

    Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Çıldır Gölü’nde dirft yaptı

    Görüş Bildir