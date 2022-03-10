Defne Samyeli, kalça dekolteli elbise giydi

Gülşen gibi sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Defne Samyeli, kalça dekoltesiyle şov yaptı.

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sahne kıyafetleriyle konuşulan ünlü isimlerden. Sahanede fiziğini sergilemekten çekinmeyen Defne Samyeli yine şov yaptı.

2 ÇOCUĞU VAR

İki çocuk annesi 49 yaşındaki Defne Samyeli, bu defa siyah transparan detayları olan dantelle bir elbisesi tercih etti.

KALÇA DEKOLTESİ

Kalçasına kadar dekolte giyen Samyeli, sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınladı. Beğenileri kabul eden Samyeli, yorumları ise sınırlandırdı.