Defne Samyeli, karın kaslarını gösterdi Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, görüntüsü ve düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

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Spikerliği bırakıp şarkıcı olan Defne Samyeli, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Samyeli son olarak havuz başında bikinisiyle poz verdi.

Turuncu bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Samyeli'nin gönderisine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Karın kaslı güzel

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. 51 yaşındaki Samyeli'nin karın kasları ise dikkatlerden kaçmadı.

"Vücuduma sevgi ve saygı duyuyorum"

18 yaşından beri 50 kilo olan 2 çocuk annesi Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda şunları demişti: “Vücuduma sevgi ve saygı ile yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum”