Defne Samyeli kasım ayında neden denize girdiğini açıkladı

Göcek tatili sırasında hava soğukluğuna rağmen denize girerek paylaşımda bulunan Samyeli, "deniz vardı biz de girdik" dedi.

Güzelliği ile öne çıkan 50 yaşındaki Defne Samyeli, kasım ayında denize girdi.

Göcek tatili yaptığı sırada havanın soğukluğuna rağmen denize giren Samyeli, leoparlı bikinisiyle poz verdi.

Spikerlik ve oyunculuk hayatına şarkıcılığı da sıkıştıran Samyeli, Etiler'de bir mekan çıkışında gazetecilere yakalandı.

"Çok önemli bir şey değil"

Kasım ayındaki deniz keyfi sorulan Samyeli, durumu şu ifadelerle anlattı;

“Çok önemli bir şey değil. Gittiğimiz yerde deniz vardı. Biz de girdik. Soğuktu ama gayet keyifliydi. Çok güzel bir tatildi. Bir yandan dinlenme imkanı buldum. Artık tatil bitti. Çalışma hayatına döndüm. Yoğun bir zaman bizi bekliyor. Yılbaşında da Kıbrıs’ta sahnede olacağım."

Sohbetin ardından kameraya poz veren Defne Samyeli, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Defne Samyeli, Kasım'da denize girdi VİDEO