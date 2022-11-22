Petrol
87.87
0.48%
Euro
19.1276
0.28%
Dolar
18.6266
0.03%
Altın
1.044
0.39%
Borsa
4570
-0.95%
Bitcoin
302.034
-3.22%
BTXN Coin
6.00
-2.28%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Defne Samyeli, Kasım'da denize girdi

    50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 07:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Samyeli, Kasım'da denize girdi

    Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen 50 yaşındaki Defne Samyeli, Göcek tatilinden yaptığı paylaşımlara yenisini ekledi.

    Leopar desenli bikinisiyle kamera karşısına geçen Samyeli, Kasım ayında girdiği denizden çıkarken çektirdiği videoyu sayfasından paylaştı.

    "Kasım'da deniz"

    Ünlü şarkıcı paylaşımının altına; "Ve tatilden son kalan: Kasım'da deniz" notununu yazdı.

    Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kayıtsız kalalamadı ve paylaşıma alev emojileriyle karşılık verdi.

    Defne Samyeli, Kasım da denize girdi #1

    Defne Samyeli, Kasım da denize girdi #2


    Eskişehir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı
    İç Haber

    Eskişehir'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Ekimde gelen yabancı sayısı 4,8 milyon oldu
    Ekonomi

    Ekimde gelen yabancı sayısı 4,8 milyon oldu

    Görüş Bildir