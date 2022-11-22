Defne Samyeli, Kasım'da denize girdi

50’lik Defne Samyeli leopar desenli bikinisiyle denizden salına salına çıktı.

Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen 50 yaşındaki Defne Samyeli, Göcek tatilinden yaptığı paylaşımlara yenisini ekledi.

Leopar desenli bikinisiyle kamera karşısına geçen Samyeli, Kasım ayında girdiği denizden çıkarken çektirdiği videoyu sayfasından paylaştı.

"Kasım'da deniz"

Ünlü şarkıcı paylaşımının altına; "Ve tatilden son kalan: Kasım'da deniz" notununu yazdı.

Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kayıtsız kalalamadı ve paylaşıma alev emojileriyle karşılık verdi.