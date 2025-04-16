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Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, şu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor.

KONUŞMASI ELEŞTİRİLİYOR

Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, TikTok'u aktif kullanıyor. Önce sevgili adaylarından CV isteyen daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu açıklayan Derin Talu'nun, videolarındaki konuşma şekli ve diksiyonu eleştiri konusu oldu.

ANNESİ PROBLEMİ BULDU

Diksiyonuyla sık sık eleştirilen Derin Talu'nun konuşma tarzıyla ilgili annesi Defne Samyeli açıklama yaptı. Paylaşılan videoda "Annem" dediği an kızının sözünü kesen Samyeli, Derin Talu'ya "e'lerin biraz açık" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"DİL BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Devamlı bu çocukların konuşmaları niye böyle diye bir olay var, farkındayım. Ben güzel konuşmaya özen gösteren bir insanım, çocukken de böyleydim. Dil benim için önemli. Sonrasında da yaptığım iş dolayısıyla bir ton eğitim aldım, o nedenle güzel konuştuğumu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey oldu, biz bizden daha iyi şartlarda çocuklarımız büyüsün istediğimiz için onlara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermenin çok önemli olduğunu düşündük. Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum.

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım. Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim.

"YABANCI DİLLE BÜYÜMÜŞ ÇOCUKLAR"

Heceleri uzatmaya alışık olduğu için böyle oluyor. Bence kabul edilemez ama çocuk olunca çok seviyorsunuz. Nasıl konuşsa bana şiir okuyormuş gibi geliyor. Bu sadece benim çocuklarımın veya Derin'in özelinde bir konu değil. Bu jenerasyon çocuklarının, özellikle de yabancı dilde eğitim gören çocukların bir sorunu."