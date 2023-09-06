Defne Samyeli kızının doğum gününü kutladı 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli, kızı Derin Talu’nun yeni yaşıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Defne Samyeli, paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Formda görüntüsüyle dikkat çeken 51 yaşındaki Defne Samyeli, şimdi ise kızının yeni yaşını kutladı.

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından kızları Deren ve Derin ile fotoğrafını yayınladı. 51 yaşındaki güzel, 20 yaşına basan Derin'in doğum gününde duygusal bir mesaj paylaştı:

"Seni seviyorum."

"Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun sen. Hayatıma kattığın tüm güzellikler için ne desem az. Bebeğim, dostum, sırdaşım, dert ve eğlence ortağım. Nice harika, eğlenceli, neşeli yaşların olsun ve hep birlikte olsun. Seni seviyorum."

Geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu farklı bakış açılarıyla değerlendirmişti.

"Kameralarla çocuk yaşta tanıştım"

Deren Talu, "Kameralarla çocuk yaşta tanıştım. Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi. Ondan çok tavsiye alıyorum." demişti.