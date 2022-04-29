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    Defne Samyeli kızıyla sporda

    Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu ile spor yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 08:03
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    Defne Samyeli kızıyla sporda

    Spikerlik kariyerine son verdikten sonra şarkıcılık ve oyunculuk yapmaya başlayan Defne Samyeli ile büyük kızı Deren Talu, önceki gün birlikte form tuttu.

    Karın kasını gösterdi

    Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Defne Samyeli ile annesinin izinden gidip model ve oyuncu olan 25 yaşındaki Deren Talu, karın kaslarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

    İkili için, "Anasına bak, kızını al" yorumları yapıldı.

    Defne Samyeli kızıyla sporda #1

    Defne Samyeli kızıyla sporda #2

    Defne Samyeli kızıyla sporda #3


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