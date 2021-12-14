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    Defne Samyeli kızlarını yanından ayırmıyor

    Dün akşam bir derginin gecesi için sahne alan Defne Samyeli, yanında kızlarını da götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 12:30
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    Defne Samyeli kızlarını yanından ayırmıyor

    Anneleri Defne Samyeli'nin sahneye çıktığı geceye, iki kızı Derin ve Deren Talu da iddialı kıyafetiyle katıldı.

    İki güzel kız, dekolteli kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekti. Kızlar, geceden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    18 OLDU

    18 yaşına bastıktan sonra sınırları zorlayan tarzıyla sık sık gündem olan Derin Talu, geçtiğimiz günlerde oyuncu ve model olmak istediğini söylemişti.

    YIRTMAÇ SEVİYORLAR

    Bir süre önce bir marka için pozlar da veren Derin Talu, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozları yayınladı.

    Abla Deren Talu da küçük kız kardeşi gibi verdiği en güzel kareleri Instagram hesabından paylaştı.

    BACAKLARINI AYIRARAK OTURDU

    Talu kardeşlerin geceden bir de videosu sosyal medyaya düştü. Derin Talu'nun, yırtmaçlı elbisesini göstermek için bacaklarını açıp oturması dikkatlerden kaçmadı.

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    Defne Samyeli kızlarını yanından ayırmıyor #5

    Defne Samyeli kızlarını yanından ayırmıyor #6

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