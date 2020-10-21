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    Defne Samyeli, kızlarıyla galaya gitti

    Defne Samyeli ve kızları, katıldıkları galada süper mini etekleriyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 12:13
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    Defne Samyeli, kızlarıyla galaya gitti

    Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli, mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Derin Talu ve Deren Talu ile bir film galasına katıldı.

    KIZLARIN ABLASI GİBİ

    Bir AVM'de gerçekleşen galada Samyeli ve kızları tarzlarıyla dikkat çekti. Üçünün de süper mini giydiği galada herkes "Sanki abla kardeş " yorumları yaptı.

    Kızlarıyla birlikte kamerala poz veren Samyeli'nin, keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

    DEREN SEVGİLİSİYLE GELDİ

    Samyeli'ne sadece kızları değil kardeşi ve müstakbel damadı da eşlik etti. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, iş insanı sevgilisi Baran Tınaz'la da  kameralara poz verdi.

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