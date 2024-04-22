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Defne Samyeli, Maldivler'e gitti! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli, Maldivler'e gitti! İddialı pozları sosyal medyayı salladı İddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli bu kez son pozlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabından Maldivler pozunu paylaşan Samyeli'nin pozları sosyal medyada gündem oldu.