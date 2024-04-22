Defne Samyeli, Maldivler'e gitti! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

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Sunuculuk deneyimlerinden sonra şarkıcılık ve oyunculuk yapmaya başlayan yanında Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Samyeli, bu kez iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.
Maldivler'e tatile giden Defne Samyeli, bikinili pozlar vermeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının kareleri, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.
"Hiç yaşını göstermiyor"
Samyeli'ne hayranları tarafından "Güzel fizik", "Hiç yaşını göstermiyor" gibi yorumlar yapıldı.
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