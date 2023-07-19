Defne Samyeli, nemlendirici krem fiyatlarından şikayetçi Youtube kanalında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Defne Samyeli, güzellik sırrını verdi.

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Manken ve sunuculuğu bırakıp şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla konuşulan bir isim.

Samyeli, kendi Youtube kanalında paylaştığı bir videoda nemlendirici krem fiyatlarına isyan etti.

Son videosunda ''Cilt için yüksek fiyatlı ürünler mi yoksa evde yapılan doğal maskeler mi etkilidir?" sorusu üzerine konuşan ünlü isim, kozmetik ürünlerinin fahiş fiyatlara satılmasına isyan etti.

''Hepsini denedim"

Samyeli ''Hepsini denedim, hepsinden de aynı sonucu aldım. Yüksek bütçeli krem harcamalarına çok fazla inanmıyorum.

"Kremler 5 bin TL'den başlıyor"

Günümüzde her şey çok pahalı oldu. Bir parça nemlendiricinin ucuzu bin TL'den başlıyor, çok yüksek markaların kremleri ise 5 bin TL'den başlıyor. Maaş öder gibi krem almak gerekli mi bilmiyorum.

"Psikolojinize zarar"

O kremi aldıktan sonra insanın içine çok oturursa cildinize fayda sağlamaktansa psikolojinize zarar verecekse hiç önermiyorum" diyerek tepkisini gösterdi.