Defne Samyeli: Orta Amerika'ya bayıldım

Bir dergiye röportaj veren şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, ABD’nin hayatındaki yerini anlattı. Samyeli, “ABD, çok çevrem olan bir ülke” dedi.

Fit vücudu, yaşına aldırış etmeyen enerjisi ile göz dolduran şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli, bir dergiye röportaj verdi.

Gezmeyi çok sevdiğini anlatan Samyeli, özellikle ABD’nin hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Samyeli, “Gitmekten en keyif aldığınız yerler nereler?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Orta Amerika'ya bayıldım”

“Geçen sene iki kez iş dolayısıyla gidip, tatil de yaptığım Orta Amerika'ya bayıldım. Tropik iklim insanıymışım ben, onu anladım. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Her şey ılıman. Bitki örtüsü, kuşları, o kadar farklı ki. Kolombiya, Nikaragua ve Karayipler harika geçti.





“Çok çevrem olan bir ülke”

Bunun dışında Fransa ve İtalya'cıyım. Tarihi, kültürü, sanatı ve yemekleriyle bu iki ülkede olmaktan çok keyif alırım. Beni tanıyanlar Avustralya'yı da çok seveceğimi söylüyor ama henüz gidemedim. ABD zaten çok sık gittiğim, zaman zaman çalıştığım, eğitim aldığım, çok çevrem olan bir ülke.





“Konforlu hissediyorum”

Kendimi orada çok konforlu hissederim. New York'un aktifliği, iddiası ve enerjisine, Los Angeles'ın insanı resmen tedavi eden pembe gökyüzüne ve sakinliğine bayılırım.”