Defne Samyeli, sahnede yine büyüledi

50 yaşındaki Defne Samyeli, transparan dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti.

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan 50 yaşındaki Defne Samyeli, gündemden düşmüyor.

Aldatmak'ın kadrosuna dahil olan Defne Samyeli, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

Sosyal medya hesabından sahneden video ve fotoğraflar paylaşan Samyeli, güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine kattı.

"Dün geceden"

Her zaman fit vücuduyla kendine hayran bırakan Samyeli, o gece de dekolteli transparan bir kostüm giymeyi tercih etti. Şarkıcı, yayınladığı kareleri "Dün gece harika bir doğum günü kutlamasından" notunu düştü.