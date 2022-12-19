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    Defne Samyeli, sahnede yine büyüledi

    50 yaşındaki Defne Samyeli, transparan dekolteli sahne kıyafetiyle mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:35
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    Defne Samyeli, sahnede yine büyüledi

    Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan 50 yaşındaki Defne Samyeli, gündemden düşmüyor.

    Aldatmak'ın kadrosuna dahil olan Defne Samyeli, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

    Sosyal medya hesabından sahneden video ve fotoğraflar paylaşan Samyeli, güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine kattı.

    Defne Samyeli, sahnede yine büyüledi #1

    "Dün geceden"

    Her zaman fit vücuduyla kendine hayran bırakan Samyeli, o gece de dekolteli transparan bir kostüm giymeyi tercih etti. Şarkıcı, yayınladığı kareleri "Dün gece harika bir doğum günü kutlamasından" notunu düştü.

    Defne Samyeli, sahnede yine büyüledi #2

    Defne Samyeli, sahnede yine büyüledi #3

    Defne Samyeli, sahnede yine büyüledi #4


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