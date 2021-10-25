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    Defne Samyeli, Serdar Bilgili'ye döndü

    Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 08:23
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    Defne Samyeli, Serdar Bilgili'ye döndü

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Defne Samyeli'nin aşk hayatında hareketlilik yaşanmaya başladı.

    BİR ŞANS DAHA

    Ayrılık sonrası kendisini işine adayan Samyeli, eski aşkı Serdar Bilgili'ye geri döndü. İlişkilerine bir şans daha veren ikilinin, yeniden birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.

    KIZLARDAN ONAY VAR

    Defne Samyeli'nin bu ilişkisine kızları Deren ve Derin'in de onay verdiği iddia edildi.

    ALKOLLÜ ARABA KULLANDI

    Samyeli, geçtiğimiz günlerde polis çevirmesine yakalanmış ve alkollü bir şekilde araç kullandığı için ehliyetine el konulmuştu.

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    Defne Samyeli, Serdar Bilgili ye döndü #2Defne Samyeli, Serdar Bilgili ye döndü #3

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