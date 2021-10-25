Defne Samyeli, Serdar Bilgili'ye döndü

Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Defne Samyeli'nin aşk hayatında hareketlilik yaşanmaya başladı.

BİR ŞANS DAHA

Ayrılık sonrası kendisini işine adayan Samyeli, eski aşkı Serdar Bilgili'ye geri döndü. İlişkilerine bir şans daha veren ikilinin, yeniden birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.

KIZLARDAN ONAY VAR

Defne Samyeli'nin bu ilişkisine kızları Deren ve Derin'in de onay verdiği iddia edildi.

ALKOLLÜ ARABA KULLANDI

Samyeli, geçtiğimiz günlerde polis çevirmesine yakalanmış ve alkollü bir şekilde araç kullandığı için ehliyetine el konulmuştu.