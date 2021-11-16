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    Defne Samyeli şoför tuttu

    Geçtiğimiz ay alkollü araç kullandığı için ehliyetini kaptıran Defne Samyeli, şoförüyle görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 00:40
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 00:46
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    Defne Samyeli şoför tuttu

    Geçtiğimiz ay çalıştığı mekandan çıkıp eve giderken girdiği trafik kontrolünde alkollü araç sürdüğü tespit edilen Defne Samyeli'ye para cezası uygulanmış, ehliyetine el konulmuştu.

    Konuyla ilgili Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem trafik ekiplerince yapılan alkollü olduğuna ilişkin tespitin hatalı olduğunu savunmuştu.

    Ancak görünen o ki, Samyeli ehliyetine kavuşamadı.

    EHLİYETİ KAPTIRINCA ŞOFÖR TUTTU

    Defne Samyeli, önceki akşam Sarıyer'de bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Ehliyeti olmayan Samyeli'nin şoför tuttuğu görüldü. Ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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