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    Defne Samyeli tatilde

    Eski sunucu yeni oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 15:19
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    Defne Samyeli tatilde

    48 yaşındaki Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Fit vücuduyla sık sık gündeme gelen Samyeli, yeni paylaştığı fotoğraflarla da çok konuşuldu.

    Samyeli, önce pembe mayosuyla kızına poz verdi. Sonra bikini giyip, karın kaslarını sergiledi.

    YILLAR DEFNE'YE YARIYOR

    15 gün sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli, formda fiziğiyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor' şeklinde yorumlar yapıldı

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