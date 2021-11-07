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    Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı

    Dün gece bir mekanda sahne alan Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 16:00
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    Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı

    Spikerlikten şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, dün gece bir mekanda sahne aldı.

    Samyeli’nin Raşit Bağzıbağlı imzalı transparan kıyafeti geceye damga vurdu.

    İZLEYENLER ÇOK BEĞENDİ

    İki çocuk annesi Samyeli, sahnede kaldığı süre boyunca dolasıya eğlendi, eğlendirdi.

    Son zamanlarda cüretkar kıyafetleri adeta konserlerinin önüne geçen Gülşen ile Hande Yener’e nispet yapan Samyeli, izleyicilerinden de tam not aldı.

    Defne Samyeli'den transparan şov VİDEO

    Spikerlikten şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli'nin sahne kostümleri FOTO GALERİ

    Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı #1

    Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı #2

    Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı #3

    Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı #4

    Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı #5

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