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- Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı
Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile beğeni topladı
Dün gece bir mekanda sahne alan Defne Samyeli, transparan kıyafeti ile dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 14:39
- Güncelleme : 07.11.2021 - 16:00
Spikerlikten şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, dün gece bir mekanda sahne aldı.
Samyeli’nin Raşit Bağzıbağlı imzalı transparan kıyafeti geceye damga vurdu.
İZLEYENLER ÇOK BEĞENDİ
İki çocuk annesi Samyeli, sahnede kaldığı süre boyunca dolasıya eğlendi, eğlendirdi.
Son zamanlarda cüretkar kıyafetleri adeta konserlerinin önüne geçen Gülşen ile Hande Yener’e nispet yapan Samyeli, izleyicilerinden de tam not aldı.
Defne Samyeli'den transparan şov VİDEO
Spikerlikten şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli'nin sahne kostümleri FOTO GALERİ