Defne Samyeli ve kızlarından yeni kare! "Hangisi anne hangisi kız" Sosyal medya hesabından kızlarıyla olan karelerini yayınlayan Defne Samyeli'ye yorum yapan hayranları, genç kalmasının sırrını sordu.

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Defne Samyeli ve kızları, gündemden düşmüyor...

Sık sık kızlarıyla kareler paylaşan ve zaman zaman eleştirilen Samyeli, yeni bir fotoğraf daha paylaştı.

Katıldığı bir ödül gecesinden fotoğraf yayınlayan Defne Samyeli ve kızlarının keyifli anları da dikkati çekti.

Defne'den samimi kareler

Sosyal medyadan kızlarıyla olan yeni karelerini yayınlayan Defne Samyeli, şu notu düştü;

Birbirimizden habersiz seçimler yapıp, sonunda renginden kumaşına ve stiline kadar sözleşmişiz gibi giyinmek..Pozundan, yemeğine, içkisine, muhabbetine kadar gecenin her anında birlikte sonuna kadar gülmek.

Kızları Derin ve Deren ise paylaşıma kalp emojisiyle yanıt verdi.