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    Defne Samyeli yazı getirdi

    Tatil sezonunu açan Defne Samyeli’den plaj pozu gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 10:02
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    Defne Samyeli yazı getirdi

    Spikerlik kariyerini sonlandırdıktan sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, tatile çıktı.

    Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Samyeli'nin tercihi Karayipler oldu.

    Plaj pozları

    Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşan Samyeli'ne çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi.

    Paylaşım, kısa sürede gündem olurken Samyeli fit haliyle dikkat çekti.

    Defne Samyeli yazı getirdi #1

    Defne Samyeli yazı getirdi #2


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