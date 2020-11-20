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    Defne Samyeli’den annelik açıklaması

    Defne Samyeli, erken anne olmanın avantajlarını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 07:29
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 07:56
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    Defne Samyeli’den annelik açıklaması

    Deren ve Derin adından iki kızı olan 48 yaşındaki Defne Samyeli'den çarpıcı açıklamalar geldi.

    Ünlü sunucu ve şarkıcı, pandeminin ilk günlerinde gerçekleşen karantina dönemi hakkında, "Önce 'en sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim.

    Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1,5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim" dedi.

    "4-5 ÇOCUK DAHA YAPARDIM"

    48 yaşındaki güzel, "İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun.

    Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" dedi.

    Defne Samyeli’den annelik açıklaması #1

    Defne Samyeli’den annelik açıklaması #2

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