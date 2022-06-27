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    Defne Samyeli'den bikinili paylaşım: Fit görüntüsüyle dikkat çekti

    Tatil için Çeşme'yi tercih eden ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 11:13
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    Defne Samyeli'den bikinili paylaşım: Fit görüntüsüyle dikkat çekti

    Kariyerine şarkıcılık ve oyunculuk yaparak devam eden Defne Samyeli, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Temmuz ayında 50'nci yaşına girecek ünlü isim, Çeşme'de tatil yapıyor.

    Samyeli, son olarak Instagram hesabından bikinili bir paylaşım yaptı.

    Bordo bikinisiyle poz verdi, yorum yağdı

    Samyeli, bordo bikinisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

    Yaşına rağmen spor yapmayı ihmal etmeyen ve vücut güzelliğine dikkat eden güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

    Defne Samyeli den bikinili paylaşım: Fit görüntüsüyle dikkat çekti #1

    Defne Samyeli den bikinili paylaşım: Fit görüntüsüyle dikkat çekti #2

    Defne Samyeli den bikinili paylaşım: Fit görüntüsüyle dikkat çekti #3


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