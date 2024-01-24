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Son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına Defne Samyeli'nin de adı karıştı.

Yasa dışı bais sitesi açan dolandırıcılar, Samyeli'nin yüzünü ve sesini izinsiz şekilde kullandı.

"Sponsorlu reklam" olarak sosyal medyada paylaşılan videoda Samyeli'nin konuştuğu esnada ağız hareketlerinden şüphe eden bazı kullanıcılar, durumu ünlü isme bildirdi.

Konuşmasının değiştirildiğini ve "Paranızı artıracağız ve katlayacağız" vaadiyle bahis sitelerinde kullanıldığını gören Samyeli, dava açtı.

"Gördüğünüz videoları yüzlerce kez sorgulayın"

Konuya dair açıklama yapan Samyeli şu ifadeleri kullandı;

Ses ve görüntüsünün kullandığını gören Samyeli, "Habere söz konusu olan bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki bir çok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş.



Bu bir yandan yapay zeka kullanımının ne tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bize fikir vermesi açısından anlamlı. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım, bu gibi Sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor, hele işin içinde para varsa. Sadece ben değil, en güvendiğiniz başka kim varsa bu devirde 'paranızı şuraya yatırın' şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm.



Yüzümü ve YouTube kanalımdaki yayınlarımı kullanarak vatandaşları dolandıran, bu videoları yayan, yayınlayan sorumlular hakkında yasal süreci başlatacağımı bu vesileyle duymak isterim.