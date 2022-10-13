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Defne Samyeli'den kas şov
Defne Samyeli sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 13.10.2022 - 07:21
- Güncelleme : 13.10.2022 - 07:28
Sunuculuk kariyerini bitirdikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Defne Samyeli'nin instagramda 863 bin takipçisi bulunuyor.
Leopar seviyor
Son olarak paylaştığı ev hali sosyal medyada gündeme geldi. Leopar desenli takımıyla poz veren Samyeli, karın kaslarıyla dikkat çekti.
Güzel şarkıcıya takipçileri yorum yağdırdı.
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