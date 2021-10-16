Defne Samyeli’den kızlarının fotoğrafları ile ilgili açıklama

Kızları Deren ile Derin Talu’nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin konuşan Defne Samyeli, “Onlar ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz gün Bebek'teki bir restoranda yemek yerken görüntülenen Defne Samyeli (49), mekan çıkışı gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Samyeli, “Çok iş olsun çalışalım. Malum hepimiz uzun zamandır yatıyorduk, şimdi şikayet edecek değiliz.” dedi.

“DEKOLTEYİ SEVİYORUM”

Koronavirüsü atlattıktan sonra sahnelere cüretkar kostümleriyle dönen Samyeli, dekolteyi sevdiğini bir kez daha hatırlatarak “Dekolteyi seviyorum, sahne de kaldırıyor. Sahnede yakışanı giymeye çalışıyorum.” diye konuştu.

“HEPİMİZ KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİLİYORUZ”

Kızları Deren ve Derin'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı fotoğrafların sorulması üzerine Samyeli, “Kameraların önünde doğdukları için dikkat çekiyorlar. Benden miras kalan ün için onları kısıtlayamam, sonuçta onlar da birer birey. Tüm yaşıtlarının fotoğrafları aynı. Hepimizin sorunu olan 'elalem ne der?' bu üç kelimeden nefret ediyorum. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da bunu yapmıyorum. Ne giymek istiyorlarsa, onu giyebilirler. Çocuklarıma karşı sorumluluklarımı biliyorum, onlar da ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Hepimiz kırmızı çizgilerimizi biliyoruz.” dedi.

“EV KONUSUNU ÇÖZDÜM”

Geçtiğimiz aylarda ev sahibi ile davalık olan şarkıcı, “Şükür ki ev konusunu çözdüm. Yakın zamanda yeni evimi buldum, artık rahatladım. Aramızdaki davalarımız sonuçlandı, anlaşarak geri çektik. Kısaca aramızda sulh yaptık. Şu anda eve taşınma aşamasındayım.” dedi.

“DM YOLUYLA YÜRÜME NEDİR?”

Aşk hayatında bir süredir yalnız olan Samyeli, sosyal medya üzerinden gelen arkadaşlık teklifleri hakkında ise sert konuştu.

Samyeli, “Bu tarz şeyler bana çok sinsice gibi geliyor, DM yoluyla yürüme nedir? Sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum. Sosyal medya platformları hayatımı yansıtan alanlar değil. Gizli takip ettiğim birileri yok, sahte hesaplarım falan da yok. Çok fazla vakit harcadığımız zamanlar oluyor, orada geçen süre zarfında kendim için faydalı ne yapabilirim diye düşünüyorum. Başkasını çok merak etmiyorum, hayatımda ben merkezli birisiyim.” ifadelerini kullandı.

“HAYATIMA YENİ ŞEYLER KATMAK İSTİYORUM”

Aşka tövbe etmediğini dile getiren Samyeli, “Ben arkadaşlarımla sosyal hayatıma devam ediyorum. Saklanacak ya da gizlenecek bir durumda, yalnız ve küskün değilim. Ben dünyayı dolaşmak, görmediğim yerleri görmek istiyorum. Hayatıma yeni şeyler katmak istiyorum.“ şeklinde konuştu.