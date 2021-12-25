Defne Samyeli’nin 2022 dileği

2022’de aşk istemeyen Defne Samyeli, “Türk lirasının değer kaybetmediği, herkesin geleceğini planladığı bereketli bir yıl olsun istiyorum” dedi.

Alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan, hastane raporu ile alkollü olmadığını kanıtlayınca da ehliyetini geri alan sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Etiler’de direksiyonunun başında görüntülendi.

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Samyeli, genelde davaları kaybettiğini dile getirerek, “Her davayı kaybetmeme rağmen bunu kazanmama ben de şaşırdım. Türk adaletine teşekkür ediyorum. Hastane raporu var.” şeklinde konuştu.

“AŞK İSTEMİYORUM, BEREKETLİ BİR YIL OLSUN”

Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklığının düştüğünü bu nedenle de gribal enfeksiyon geçirdiğini anlatan Samyeli’ye 2022 dileği de soruldu.

Samyeli, “Aşk istemiyorum. Sadece kendim için değil, dünya için Türkiye’m için ekonomik bir stabilite istiyorum. İnsanların bir hafta sonrasını görebileceği, pahalılıkla uğraşmak zorunda kalmadıkları, endişe içerisinde yatağa girmedikleri, Türk lirasının değer kaybetmediği, herkesin geleceğini planladığı bereketli bir yıl olsun istiyorum.” ifadelerini kullandı.