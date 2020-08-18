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    Defne Samyeli'nin aldatılması Sezen Aksu'ya ilham oldu

    Sezen Aksu’nun, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığından ilhamla ‘Konduramadım’ şarkısını yazdığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 08:43
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    Defne Samyeli'nin aldatılması Sezen Aksu'ya ilham oldu

    Usta sanatçı Sezen Aksu, geçtiğimiz haziran ayında söz ve müziği kendisine ait “Konduramadım” şarkını sevenleriyle buluşturdu.

    Minik Serçe'nin, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığından ilhamla ‘Konduramadım’ şarkısını yazdığı iddia edildi.

    "KONDURAMADIM"

    Samyeli, aldatıldığına dair çıkan haberlere başta inanmamış daha sonra ise “İhtimal vermedim. Hiç konduramadım.” demişti.

    Aksu, şarkının iki versiyonunu yayınladı ve Ozan Bayraşa ile Okay Barış düzenlemeleri yaptı. Klipte ise sanatçının dostları Edis, Kalben, Demet Akbağ, Ezhel, Simge, Zeynep Bastık, Şanışer, Murda, Mabel Matiz kamera karşısına geçti.

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